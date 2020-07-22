"Спартак" сегодня в 30-м туре чемпионата России на выезде одержал победу над "Рубином". Голами с пенальти отметились Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон.
"Есть планы по усилению команды, но детали раскрыть не могу. Мы в контакте с руководством. Но даже с покупками у нас будет мало времени, чтобы интегрировать их в командную игру", - сказал Хинкель.
Также специалист высказался о том, что в случае поражение от "Рубина" результат мог стать худшим в истории "Спартака".
"Это не было приоритетом в подготовке к матчу. Чемпионат после пандемии был похож на винегрет, вспомните матч "Сочи" и "Ростова", после пандемии любая команда могла выиграть с любым счётом", - цитирует Хинкеля "Чемпионат".
"Спартак" занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где уступили "Зениту" (1:2).
Тренер "Спартака": чемпионат после пандемии был похож на винегрет
Ассистент главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреас Хиникель рассказал, что у клуба есть планы по усилению состава в летнее межсезонье.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!