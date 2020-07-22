Гончаренко: по результату прогресса нет, но у нас появилась команда, которая знает, что надо делать на поле

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона-2020/2021 для своей команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что армейцы заняли четвёртое место по итогам завершившегося чемпионата России. В следующем сезоне ЦСКА заслужил право сыграть в Лиге Европы. Если "Зенит" победит "Химки" в финале, москвичи получат путёвку в групповой этап.

"Под моим руководством с той, старой командой, мы дважды занимали второе место, с новой, более молодой, – уже второй раз четвертое. На мой взгляд, по результату прогресса нет, но у нас появилась команда, которая знает, что надо делать на поле", - приводит слова Гончаренко Sports.

В последнем матче сезона ЦСКА победил "Тамбов" (0:2).

Отметим, что Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда выиграла Суперкубок России.


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Теги: ЦСКА Гончаренко
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