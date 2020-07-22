"Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее", - цитирует Федуна "Чемпионат".
"Спартак" в матче 30-го тура чемпионата России одержал победу над "Рубином" со счетом 2:1. По голу забили Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон.
Красно-белые финишировали на 7-м месте в турнирной таблице. В активе москвичей 39 очков.
В Кубке России "Спартак" дошел до стадии полуфинала, где проиграл "Зениту" со счетом 1:2.
Федун: после возобновления чемпионата в каждом матче у нас был не один, а два соперника
Владелец "Спартака" Леонид Федун подвел итоги минувшего сезона.
Фото: РИА Новости
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