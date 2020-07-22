Карпин: новый сезон стартует с теми же проблемами, что и старый. Коронавирус никуда не делся

Наставник "Ростова" Валерий Карпин оценил завершившийся сезон в исполнении своей команды, а также поделился мнением о проблемах нового чемпионата.

Фото: ФК "Ростов"