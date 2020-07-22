Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 "Ростов" занял пятое место в РПЛ. Команда сыграет в квалификации Лиги Европы.
"Сто процентов, новый сезон стартует с теми же проблемами, что и старый. Коронавирус никуда не делся, он как был, так и есть. Все проблемы останутся.
Если бы у нас не было этой проблемы с коронавирусом, то мы могли бы выступить лучше. Но пятое место в нынешней ситуации, я считаю, это более чем хорошо", - приводит слова Карпина "СЭ".
Отметим, что "Ростов" после возобновления сезона столкнулся с проблемами из-за коронавируса. В составе главной команды было обнаружено шесть заболевших COVID-19.
В последнем туре "Ростов" уступил "Зениту" со счётом 1:2.
Карпин: новый сезон стартует с теми же проблемами, что и старый. Коронавирус никуда не делся
Наставник "Ростова" Валерий Карпин оценил завершившийся сезон в исполнении своей команды, а также поделился мнением о проблемах нового чемпионата.
Фото: ФК "Ростов"
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