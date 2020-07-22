Напомним, что в последнем туре казанцы потерпели поражение от московского "Спартака" (1:2). По итогам сезона 2020/2021 "Рубин" занял десятое место.
"Понимание есть, кто остаётся в команде, а кто нет, у нас есть. У большой группы заканчиваются аренды, у нас всего две недели перед следующим чемпионатом. Надо очень быстро провести изменения.
Итоговое десятое место? Я могу сказать, что привык решать немного другие задачи", - приводит слова тренера "Бизнес Online".
Леонид Слуцкий возглавляет казанскую команду с декабря 2019 года. Ранее российский специалист работал в голландском "Витессе", "Халле" и московском ЦСКА.
Слуцкий: десятое место? Я привык решать немного другие задачи
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги завершившегося сезона РПЛ.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!