Футболка, в которой Ещенко был после матча с "Зенитом", продана на аукционе за 230 тысяч рублей

Отмечается, что все средства пойдут на благотворительность.
230 тысяч за футболку Ещенко! ? Деньги пойдут на благотворительность pic.twitter.com/XmaUkU5Hyr— Сергей Астахов (@SAstahov) July 22, 2020
По окончании встречи в Санкт-Петербурге Ещенко продемонстрировал футболку, на которой было завуалированное оскорбительное послание гендиректору "Зенита" Александру Медведеву. Ещенко за это получил трехматчевую дисквалификацию в Кубке России и был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Чемпионат России сегодня официально завершился. "Спартак" занял 7-е место в турнирной таблице.