Об этом сообщил владелец московского клуба Леонид Федун.
"Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, что нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, которому мы полностью доверяем", - цитирует Федуна "Чемпионат".
"Спартак" в заключительном матче сезона одержал победу над "Рубином". Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
В полуфинале Кубка России "Спартак" дошел до полуфинала, где проиграл "Зениту" - 1:2.
Федун: не планируем масштабной трансферной кампании
"Спартак" не планирует летом проводить масштабную трансферную кампанию.
Фото: spartakworld
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