- Поздравляю, - написал россиянин, отметив Азмуна.
Напомним, что футболисты являются партнерами по "Зениту", однако Кокорин находился вторую половину сезона в аренде в "Сочи".
Сердар Азмун забил столько же мячей, сколько и его одноклубник Артём Дзюба, однако за счёт меньшего числа голов с пенальти иранец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров чемпионата
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ, его поздравил форвард "Сочи" Александр Кокорин.
Фото: инстаграм Кокорина
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