Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров чемпионата

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ, его поздравил форвард "Сочи" Александр Кокорин.
Фото: инстаграм Кокорина
- Поздравляю, - написал россиянин, отметив Азмуна.

Напомним, что футболисты являются партнерами по "Зениту", однако Кокорин находился вторую половину сезона в аренде в "Сочи".

Сердар Азмун забил столько же мячей, сколько и его одноклубник Артём Дзюба, однако за счёт меньшего числа голов с пенальти иранец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.


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Теги: Кокорин Азмун Зенит Сочи
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