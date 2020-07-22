- План готов, мы начинаем 28 июля, будет только пять свободных дней. Потом мы будем в Москве, где будет сыграно два товарищеских матча: один будет с "Казанкой", по второму нужно подождать и смотреть календарь. После этого останется шесть дней и начинается новый сезон, у нас немного времени, - цитирует Николича ТАСС.
"Локомотив" в матче 30-го тура чемпионата России одержал победу над "Уралом". Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в конце первого тайма забил Антон Миранчук.
В завершившемся сезоне красно-зеленые заняли второе место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 57 очков. В следующем сезоне команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Марко Николич возглавляет железнодорожников с 1 июня, сменив на посту главного тренера Юрия Семина.
"Локомотив" проведет два матча в межсезонье
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что планируется провести два товарищеских матча перед стартом нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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