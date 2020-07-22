КДК присудил техническое поражение "Сочи" в матче с "Крыльями Советов"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Крыльям Советов" победу над "Сочи" со счетом 3:0 в рамках 30-го тура РПЛ.

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