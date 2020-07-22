Сочинцы пропустили встречу с соперником из-за вспышки коронавируса в команде. Аналогичная ситуация произошла и в матче с "Тамбовом". Таким образом, "Сочи" закончил чемпионат двумя техническими поражениями и закончил сезон на 12-м месте.
"Крылья Советов", несмотря на 3 очка, покинут РПЛ. По дополнительным показателям подопечные Андрея Талалаева уступают "Ахмату" и "Тамбову", у которых также 31 балл в таблице.
Источник: Чемпионат
КДК присудил техническое поражение "Сочи" в матче с "Крыльями Советов"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Крыльям Советов" победу над "Сочи" со счетом 3:0 в рамках 30-го тура РПЛ.
Фото: sochinews.io
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