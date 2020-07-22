По итогам переговоров с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным стало известно, что футбольный клуб получит дополнительные 20% финансирования.
До этого сообщалось, что бюджет команды на новый сезон составит 350 миллионов рублей.
"Тамбов" в завершившемся сезоне РПЛ занял 14-е место, имея в активе 31 очко. Команда смогла обезопасить себя от вылета в ФНЛ.
Источник: Sport24
Бюджет "Тамбова" будет увеличен на 20%
Финансирование футбольного клуба "Тамбов" будет увеличено на двадцать процентов.
Фото: top68.ru
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