Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро. В текущем сезоне Джанини вышел на поле в 25-ти играх чемпионата Саудовской Аравии, забил 8 голов и отдал 2 голевых паса. Его соглашение с "Аль-Ахли" заканчивается в 2022 году.
Футболист родом из Кабо-Верде. Напомним, что его соотечественник Зе Луиш выступал в московском "Спартаке".
"Локомотив" по итогам сезона РПЛ разместился на втором месте таблицы. Красно-зеленые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Источник: Sport24
"Локомотив" интересуется форвардом "Аль-Ахли" Джанини
Нападающий саудовского "Аль-Ахли" Джанини вызвал интерес московского "Локомотива".
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