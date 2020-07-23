Азмун: никакой разницы между моими 17 голами и Дзюбы. Голы с пенальти не менее значимы при выборе лучшего бомбардира

Форвард "Зенита" Сердар Азмун высказался о том, что он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Никакой разницы между моими 17 голами и Артема. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Мои 17 и его 17 — равны", - цитирует Азмуна официальный сайт "Зенита".

Азмун в сезона 2019/20 забил 17 голов. Столько же голов у его партнера Артема Дзюбы, но российский форвард 7 раз отличился с пенальти, в то время как Азмун всего 1 раз.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России. После 30 туров в активе петербургского клуба 72 очка.

"Зенит" вышел в финал Кубка России, где сыграет против "Химок". Встреча состоится 25 июля в Екатеринбурге.


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Теги: Азмун Зенит Дзюба
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