"Никакой разницы между моими 17 голами и Артема. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Мои 17 и его 17 — равны", - цитирует Азмуна официальный сайт "Зенита".
Азмун в сезона 2019/20 забил 17 голов. Столько же голов у его партнера Артема Дзюбы, но российский форвард 7 раз отличился с пенальти, в то время как Азмун всего 1 раз.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. После 30 туров в активе петербургского клуба 72 очка.
"Зенит" вышел в финал Кубка России, где сыграет против "Химок". Встреча состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Азмун: никакой разницы между моими 17 голами и Дзюбы. Голы с пенальти не менее значимы при выборе лучшего бомбардира
Форвард "Зенита" Сердар Азмун высказался о том, что он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!