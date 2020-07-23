"Нас ждет очень эмоциональная, напряженная игра с "Химками". Нам важно завоевать Кубок России. Это непростой соперник, тем более с учетом победы над "Уралом" на их поле. С нашей стороны недооценки не будет", - цитирует Азмуна официальный сайт "Зенита".
Напомним, "Зенит" и "Химки" сыграют 25 июля. Встреча пройдет в Екатеринбурге.
"Зенит" досрочно стал чемпионом минувшего сезона. "Химки" в прошлом сезоне ФНЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, заняли второе место и добились повышения в классе.
"Химки" на пути к финалу прошли "Авангард" (4:1), "Рубин" (3:0), "Оренбург" (2:1), "Торпедо" (5:1) и "Урал" (3:1).
"Зенит" одолел "Енисей" (2:1), "Томь" (4:0), "Ахмат" (2:1) и "Спартак" (2:1).
Азмун в нынешнем сезоне провел 28 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.
Азмун: с нашей стороны не будет недооценки "Химок"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался о предстоящем финальном матче Кубка России с "Химками".
Фото: ТАСС
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