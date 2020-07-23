РПЛ не будет расширена до 18-ти клубов

Чемпионат России не будет расширяться до 18 клубов.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, за расширение числа-участников РПЛ выступили "Ахмат" и "Рубин". Большинство выступили против, часть воздержались от голосования.

Напомним, инициаторами расширения стали "Оренбург" и "Крылья Советов", которые по итогам сезона вылетели в ФНЛ.

РПЛ образована в 2001 году. С тех пор в турнире выступают 16 клубов.

24 июля пройдет заседание исполкома РФС. На нем не будет обсуждаться вопрос о расширении лиги.

Источник


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 2
"Это была славная охота". Дзюба подвел итоги сезона 1
Расширению - твердое "нет". Разумные решения в российском футболе еще бывают 1
Щенников: обидно, что не попали в Лигу чемпионов
Попов: рвемся в зону еврокубков для наших болельщиков
Евсеев: этот сезон навсегда останется в памяти "Уфы"
Матч за Суперкубок России может пройти в августе на стадионе ЦСКА 4
Грушевский: страна будет злобно желать поражения «Зениту» в кубке? Это явно художественное преувеличение
Грушевский: считаю, «Спартак» с ВАРом несколько «обокрали»
РПЛ не будет расширена до 18-ти клубов 6
Грушевский: возвращение Гончаренко пошло команде на пользу
"Вильярреал" объявил о назначении экс-тренера "Спартака" Эмери 3
Азмун: с нашей стороны не будет недооценки "Химок" 1
Ещенко предложил фанатам "Спартака" потратить деньги на благотворительность по спасению медведей 10
Рыжиков покинул "Крылья Советов" 2
Полузащитник "Локомотива" близок к переходу в "Балтику"
Азмун: никакой разницы между моими 17 голами и Дзюбы. Голы с пенальти не менее значимы при выборе лучшего бомбардира
Передня может стать новым главным тренером "Нижнего Новгорода"
"Арсенал" представил домашнюю форму на следующий сезон
На совете директоров "Спартака" будет присутствовать жена Федуна 27
"Локомотив" интересуется форвардом "Аль-Ахли" Джанини 1
Бюджет "Тамбова" будет увеличен на 20%
КДК присудил техническое поражение "Сочи" в матче с "Крыльями Советов" 1
Фернандеш и Фьолусон покинули "Краснодар" 2
Луческу прилетел в Киев и может возглавить "Динамо" 1
"Тут даже солнца не видно". Кокорин прибыл в Москву 11
Переговоры "Локомотива" и "Милана" по Лаксальту возобновятся
Гранат, Марков и еще несколько игроков покинуло "Рубин" 5
"Локомотив" проведет два матча в межсезонье
Цвет настроения сине-бело-голубой. Сборная лучших игроков прошедшего чемпионата 8
Все новости