Как сообщает источник, за расширение числа-участников РПЛ выступили "Ахмат" и "Рубин". Большинство выступили против, часть воздержались от голосования.
Напомним, инициаторами расширения стали "Оренбург" и "Крылья Советов", которые по итогам сезона вылетели в ФНЛ.
РПЛ образована в 2001 году. С тех пор в турнире выступают 16 клубов.
24 июля пройдет заседание исполкома РФС. На нем не будет обсуждаться вопрос о расширении лиги.
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РПЛ не будет расширена до 18-ти клубов
Чемпионат России не будет расширяться до 18 клубов.
Фото: РПЛ
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