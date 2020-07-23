Матч за Суперкубок России может пройти в августе на стадионе ЦСКА

Матч за Суперкубок России может принять в августе стадион ЦСКА "ВЭБ Арена".
ПФК ЦСКА
Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок может пройти зимой, но в итоге эта идея не будет реализована.

Чемпионом России досрочно стал "Зенит", который также дошел до финала Кубка России, где сыграет с "Химками". Встреча состоится 25 июля в Екатеринбурге. В случае, если петербургский клуб обыграет "Химки", в матче за Суперкубок команда Сергея Семака сыграет с "Локомотивом", который финишировал на 2-м месте в турнирной таблице.

Sport24


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Теги: ЦСКА
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