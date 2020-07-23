Рабинер: одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание жены Федуна

Журналист Игорь Рабинер рассказал о возможных причинах отставки генерального директора "Спартака" Томаса Цорна.
Фото: Матч ТВ
"В неформальных разговорах всех без исключения футбольных людей о "Спартаке" сейчас чаще всего звучит одно имя - Зарема. Жена Леонида Федуна. А сегодня она уже приехала с мужем на стадион - сначала коллеги написали, что вообще на совет директоров клуба, но затем уточнили, что все же по делам фонда "Спартак" - детям". Тем не менее ее роль становится все заметнее.

Говорят, спустя несколько дней после назначения в "Спартак" Шамиля Газизова Зарема проводила с ним дотошное полуторачасовое собеседование. Ещё от одного серьёзного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: "Не знаю, откуда Вы это узнали". Жена Леонида Арнольдовича якобы сочла тональность этой фразы неуважительней. И всё. Хотя это, надеюсь, сработает в плюс "Спартаку", поскольку профессиональный уровень менеджеров Цорна и Газизова несопоставим.

Во многих каналах уже сообщалось, что близкая подруга Заремы Ирина Разинькина, руководитель проекта "Спартак" - детям", самым прямым образом поспособствовала расставанию с одним из самых профессиональных сотрудников "Спартака" - руководителем пресс-службы Антоном Лисиным. Его пытались отстоять и Цорн, и Доменико Тедеско, но Федун был непреклонен. Ещё один штрих к складывающейся картине.

Жены часто влияют на решения даже очень могущественных мужей по работе, в этом нет ничего принципиально нового. Но в случае с Федуном, кажется, это выходит на новый уровень. Безусловно, он как частный владелец клуба имеет полное право на любую технологию принятия решений. Но распространённое у болельщиков "Спартака" представление об отсутствии у Леонида Арнольдовича стратегического мышления и умения выстраивать управленческую вертикаль в клубе эта история только усугубляет.

Очень допускаю такой вариант - Федун уже столько раз разочаровывался в нанятых им на важные должности людях, что окончательно убедился в своём неумении в них разбираться. А женщины чувствуют людей лучше, интуиция подводит их реже. Вот он вместо прежних вариантов - сначала "профессионалам", потом "болельщикам" - и решил отдать "Спартак" своей активной и деятельной жене", - написал Рабинер в телеграме.

Вместо Цорна новым гендиректором красно-белых стал Шамиль Газизов.

"Спартак" в минувшем сезоне занял 7-е место в турнирной таблице.


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Теги: Рабинер Цорн Федун Спартак
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