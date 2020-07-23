Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.
"По спортивному директору мы ведем работу. Вполне возможно, он появится в клубе до начала сезона, почему нет", - приводит слова Газизова "Р-Спорт".
Газизов до "Спартака" с 2011 года работал на должности генерального директора "Уфы". В московский клуб он был назначен 10 июля, сменив Томаса Цорна.
"Спартак" по итогам минувшего сезона занял 7-е место в турнирной таблице.
"Спартак" ведет работу по поиску спортивного директора
"Спартак" ведет работу по поиску спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"
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