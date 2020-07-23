- А почему мы не рассматриваем другие команды? Те же "Крылья". Несерьёзно об этом говорить. Спонсирование? Это невозможно. Или вы думаете, что "Спартак" может как-то проспонсировать? - цитирует Газизова Чемпионат.
Ранее сообщалось, что клубы в будущем могут тесно работать вместе. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу "Спартака", смогут получить практику в подмосковном клубе. И, напротив, у красно-белых появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".
Подопечные Юрана в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе.
Газизов: спонсирование "Химок"? Это невозможно
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал новость о финансировании красно-белыми "Химок" в будущем сезоне.
Фото: Чемпионат
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