Стоит отметить, что на футболке имеются горизонтальные полосы, которых не было на комплекте завершившегося сезона. Отмечается, что такой дизайн является отсылкой к силуэтам башен комплекса "Москва Сити".
По итогам сезона РПЛ бело-голубые заняли шестое место, имея в активе 41 очко. Если в финале Кубка России "Зенит" обыграет "Химки", то "Динамо" сможет принять участие в квалификации Лиги Европы.
"Динамо" представило форму на будущий сезон (фото)
Московское "Динамо" на своем сайте опубликовало изображения комплектов формы на сезон 2020/21.
Фото: сайт "Динамо"
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