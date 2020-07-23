- Я провёл несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда "Спартак Детям", - цитирует Федуна Чемпионат.
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил команду в октябре, сменив на этом посту Олега Кононова. Шамиль Газизов работал генеральным директором в "Уфе", он перешел в "Спартак" в начале месяца.
Москвичи в заключительном матче сезона одержали победу над "Рубином". Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От победителя РПЛ, "Зенита" их отделило 33 балла, от зоны прямого вылета - 8 очков.
В Кубке России "Спартак" дошел до полуфинала, где проиграл "Зениту" - 1:2.
Федун обозначил цели "Спартака" на будущий сезон
Президент "Спартака" Леонид Федун подвел итоги совета директоров, который состоялся сегодня.
Фото: ТАСС
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