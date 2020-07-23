- Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим "Спартаку" наш официальный ответ.
В матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки и в пользу, и против "Спартака", но VAR используется для справедливости на матче.
Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель, - сказал Кашшаи в эфире Матч ТВ.
В письме отмечалось, что имеется около 20-ти спорных судейских эпизодов с участием "Спартака", а главные арбитры во всех восьми случаях обращения к системе VAR принимали решения в пользу соперников красно-белых. Подчеркивается также, что в играх с "Локомотивом" и "Сочи" судьи не стали смотреть повторы спорных эпизодов, хотя имели такую возможность, в отличие от матча с "Тамбовом".
"Спартак" назвал регламент использования VAR "серой зоной" и попросил руководителя внедрения системы Леонида Калошина объяснить, почему видеоассистенты вмешиваются в случаях ошибок главного арбитра.
Совет директоров отметил, что только на матчах "Спартака" букмекеры открыли прием ставок на отмену гола команды после видеопросмотра.
Кашшаи отреагировал на жалобу "Спартака"
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал жалобу "Спартака" на предвзятое судейство в отношение красно-белых.
Фото: Getty Images
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