Кашшаи отреагировал на жалобу "Спартака"

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал жалобу "Спартака" на предвзятое судейство в отношение красно-белых.
Фото: Getty Images
- Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим "Спартаку" наш официальный ответ.

В матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки и в пользу, и против "Спартака", но VAR используется для справедливости на матче.

Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель, - сказал Кашшаи в эфире Матч ТВ.

В письме отмечалось, что имеется около 20-ти спорных судейских эпизодов с участием "Спартака", а главные арбитры во всех восьми случаях обращения к системе VAR принимали решения в пользу соперников красно-белых. Подчеркивается также, что в играх с "Локомотивом" и "Сочи" судьи не стали смотреть повторы спорных эпизодов, хотя имели такую возможность, в отличие от матча с "Тамбовом".

"Спартак" назвал регламент использования VAR "серой зоной" и попросил руководителя внедрения системы Леонида Калошина объяснить, почему видеоассистенты вмешиваются в случаях ошибок главного арбитра.

Совет директоров отметил, что только на матчах "Спартака" букмекеры открыли прием ставок на отмену гола команды после видеопросмотра.


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Теги: Кашшаи Спартак
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