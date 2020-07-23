Кержаков опубликовал фото в форме хоккейного вратаря Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в своем инстаграме опубликовал фотографию в форме хоккейного вратаря. View this post on Instagram В субботу осуществится детская мечта! Я готов! ?? A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Jul 23, 2020 at 7:43am PDT Кержаков является лучшим бомбардиром в истории петербургского клуба (161 гол) и национальной команды России (30 голов). В 2017 году он завершил карьеру футболиста. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 20:49 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Кержаков А Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5