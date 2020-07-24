- Когда мы готовились к полуфиналу, нас куда только не отправляли: то в ПФЛ, то в ФНЛ. Но мы на это особо внимание не обращали, подходили к полуфиналу с улыбкой.
Мы будем выходить только с мыслью о победе. И так дошли высоко, понятное дело, что никто не скажет ни слова в упрек, если не выиграем, но мы будем ехать и думать только о победе, - цитирует Поляруса Матч ТВ.
В полуфинальном матче "Химкам" удалось на выезде обыграть "Урал" со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена". Там же пройдет и финал турнира. Отметим, что вылетев из розыгрыша Кубка, "Урал" лишился шансов взять титул у себя дома.
В финале подмосковная команда сыграет с "Зенитом". Встреча состоится завтра, 25 июля. Отметим, что петербургская команда стала чемпионом РПЛ.
Игрок "Химок" Полярус: мы будем выходить на матч с "Зенитом" только с мыслью о победе
Полузащитник "Химок" Артем Полярус поделился эмоциями перед финальным поединком в Кубке России с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"
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