Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон 2020/21

Утверждена структура будущего сезона РПЛ.

Фото: РПЛ

Сезон 2020/21 стартует матчем за Суперкубок России. Он состоится 7 августа на "ВЭБ Арене".



Первый тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся - с играми в середине недели.



Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.



Сезон РПЛ 2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.



Источник: телеграм-канал РФС