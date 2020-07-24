Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон 2020/21

Утверждена структура будущего сезона РПЛ.
Фото: РПЛ
Сезон 2020/21 стартует матчем за Суперкубок России. Он состоится 7 августа на "ВЭБ Арене".

Первый тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся - с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.

Сезон РПЛ 2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

Источник: телеграм-канал РФС


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Теги: РПЛ
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