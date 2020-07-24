СМИ: Николич провел встречу с Кокориным

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич встретился с нападающим Александром Кокориным и обсудил потенциальный переход игрока в московскую команду.
Фото: ТАСС
По имеющимся сведениям, стороны остались довольны услышанным.

Напомним, ранее появилась информация, что форвардом предметно интересуется московский "Спартак". Сам игрок заявлял, что он хочет продолжить карьеру в "Зените". Также форвард на прицеле у "Сочи", "Рубина", "Динамо". Более того, ряд иностранных клубов также следил за россиянином.

В завершившемся сезоне Александр Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей в рамках РПЛ и забил семь голов. В стане южан форвард находился в аренде из "Зенита". Его контракт с петербуржцами истекает 1 августа.

Источник: "СЭ"


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Теги: Николич Кокорин Локомотив
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