Тарасов отреагировал на слухи о своем нахождении в самолете в нетрезвом виде

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов отрицает факт нахождения в самолете в нетрезвом состоянии.

Фото: РИА Новости

Ранее один из пассажиров авиарейса рассказал, что хавбек в компании друзей шумел, громко смеялся и грубил людям.



- Ничего такого не было, полная ложь. Все знают правила. Если бы я там нарушал правила, дебоширил или был бы в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с рейса или по прилету в Москву меня бы встретила полиция. Этого не произошло, значит это все вранье. Не верьте слухам.



Все говорят, что должно появиться какое-то видео. Пожалуйста, пусть мне покажут это видео, где я дебоширил в самолете. Единственный момент произошел, когда меня попытался снять человек на видео. Я просто сделал спокойно ему замечание, без мата. Это единственный момент. После такого раздули такую ситуацию. Всем мира и добра, - сказал Тарасов в сторис своего инстаграма.