Азмун забил столько же мячей, сколько и Дзюба, однако за счёт меньшего числа голов с пенальти иранец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
- Честно скажу, даже не слишком расстроился, если бы Азмун полетел в Ростов, а я нет. С другой стороны, были мысли забить 18 и побить личный рекорд. В свое время в "Ростове" у меня было 17 голов в чемпионате. Но самое главное, что мы стали чемпионами и обыграли в полуфинале Кубка "Спартак".
Нет ли обиды? Нет, конечно! Он же меня по голам не обошел. Объективно Сердар играет на острие, значит у него больше моментов. Я же безумно горд от того, что второй раз подряд удалось стать лучшим ассистентом. Если не ошибаюсь, такого в России еще не было. Вот это - очень приятно. Выиграть бомбардирскую гонку, врать не буду, тоже хотелось. Но у нас с Сердаром счет 17:17. Это значит, что я не проиграл, - цитирует Дзюбу Матч ТВ.
Дзюба: выиграть бомбардирскую гонку хотелось, но счет 17:17 - я не проиграл
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился эмоциями от бомбардирской гонке в РПЛ с одноклубником Сердаром Азмуном.
Фото: ФК "Зенит"
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