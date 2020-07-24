Дюков: ответственность за нераспространение коронавируса должны нести все: и лига, и клубы, тренеры и игроки

Президент РФС дал оценку работе оперативного штаба РПЛ в условиях коронавируса.
Фото: © РИА Новости
По словам Александра Дюкова, каждый день вести себя дисциплинированно.

"Руководство РПЛ как могло пыталось помогать клубам в нынешних обстоятельствах. Нет такого человека, который мог бы в одиночку решить проблему. Ответственность за нераспространение коронавируса должны нести все: и лига, и клубы, тренеры и игроки. Можно соблюдать все правила, но все равно заболеть. Каждый должен вести себя дисциплинированно", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".

Напомним, 22 июля был завершен сезон 2019/20. Чемпионом стал петербургский "Зенит". В марте 2020 года турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 19 июня РПЛ была возобновлена.

Ряд клубов не смогли провести матчи из-за заражения COVID-19 у футболистов, из-за чего им было засчитано техническое поражение.

Новый сезон РПЛ должен начаться 8-9 августа.


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Теги: Дюков Коронавирус
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