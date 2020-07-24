"Диего Симеоне насчёт "Реала" объяснил: у него много одиннадцатиметровых, потому что команда много атакует. То же самое и с "Зенитом", хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь. Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со "Спартаком", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
"Зенит" досрочно стал чемпионом сезона 2019/20. В 30 матчах команда Сергея Семака набрала 72 очка.
31-летний Дзюба провел 28 матчей и забил 17 голов, из которых 7 с пенальти. Также форвард сделал 13 результативных передач.
Завтра, 25 июля "Зенит" сыграет в финале Кубка России против подмосковных "Химок". Встреча пройдет в Екатеринбурге.
Дзюба: у "Зенита" много пенальти, потому что много атакуем. Хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь
Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, почему петербургский клуб в нынешнем сезоне много раз бил пенальти.
Фото: ФК "Зенит"
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