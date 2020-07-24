Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
"Только ленивый не знает все эти перипетии на протяжении долгого времени. После всех этих событий игроки пребывают в хорошем настроении. Мы и "Зенит" находимся в равных условиях, они с уважением к нам относятся. Многие нас записывают в аутсайдеры, но "Химки" не получится обыграть на одной ножке", - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".
Юран: мы и "Зенит" находимся в равных условиях, они с уважением к нам относятся
Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с "Зенитом".
Фото: © РИА Новости
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