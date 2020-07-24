Сообщается, что казанский клуб и футболист договорились, что после "Рубина" Кварацхелия перейдет только в клуб из первой пятерки европейских чемпионатов.
Контракт игрока с "Рубином" действует до 2024 года.
В минувшем сезоне чемпионата России футболист забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
Источник: БИЗНЕС Online
"Рубин" не планирует продавать Кварацхелию в российские клубы
"Рубин" не намерен продавать полузащитника Хвичу Кварацхелию в российские клубы.
Фото: © ФК "Рубин"
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