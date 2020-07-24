Защитник сборной Австралии и "Црвены Звезды" попал в сферу интересов "Спартака"

Спартак " может приобрести защитника "Црвены Звезды" Милога Дегенека.

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По данным Mondo.rs, московский клуб уже провел встречу с сербским клубом по трансферу австралийского футболиста.



Контракт 26-летнего игрока с "Црвеной Звездой" рассчитано до 2023 года.



В прошлом сезоне защитник провел 22 матча и забил два гола. В его активе 18 встреч за сборную Австралии.