По данным Mondo.rs, московский клуб уже провел встречу с сербским клубом по трансферу австралийского футболиста.
Контракт 26-летнего игрока с "Црвеной Звездой" рассчитано до 2023 года.
В прошлом сезоне защитник провел 22 матча и забил два гола. В его активе 18 встреч за сборную Австралии.
Защитник сборной Австралии и "Црвены Звезды" попал в сферу интересов "Спартака"
"Спартак" может приобрести защитника "Црвены Звезды" Милога Дегенека.
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