Мяч был забил в ворота "Зенита". Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 4:2.
Эксперты признали гол Уткина лучшим, болельщики отдали чуть меньше 11% голосов. В сумме Даниил вышел лидером.
Зрители отдали предпочтение хавбеку ЦСКА Ивану Облякову и его голу в ворота "Тамбова".
Эксперты Матч ТВ признали лучшим гол Эрика Бикфалви, который был забит ударом через себя в ворота "Арсенала".
Также на звание игрока, который забил самый красивый гол, претендовали Джордан Ларссон, Денис Попович, Роман Зобнин, Александр Соболев и Реми Кабелла.
Источник: твиттер РПЛ
Гол Уткина в ворота "Зенита" признан лучшим в июле в РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин забил самый красивый гол в РПЛ в июле.
Фото: ФК "Краснодар"
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