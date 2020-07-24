За трофей "Химки" поспорят с петербургским "Зенитом". Матч пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.
"Химки" могут добиться успеха в матче только благодаря настрою и какой-то случайности в виде удаления игрока соперника, например. При этом "Зенит" должен еще недооценить химчан.
Думаю, вероятность "Химок" на завоевание Кубка составляет процентов 10 или даже 5", - цитирует Галямина "Р-Спорт".
"Химки" в минувшем сезоне первенства ФНЛ, который был завершен досрочно, заняли второе место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступят в РПЛ.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. В завершившемся сезоне сине-бело-голубые набрали 72 очка.
Экс-тренер "Химок" Галямин: вероятность на завоевание Кубка составляет процентов 10
Бывший наставник "Химок" Дмитрий Галямин высказался о предстоящем финальном матче Кубка России.
Sportbox.ru
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