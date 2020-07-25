Встреча между "Зенитом" и "Химками" пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.
"Где-то в глубине души я хочу, чтобы так и произошло, и "Химки" смогли сотворить сенсацию. Да, чудеса в футболе бывают, но очень редко.
"Зенит" — явный фаворит, и у них есть настрой и мотивация сделать золотой дубль. Думаю, "Зенит" не должен оставить никаких шансов "Химкам", — цитирует Кечинова "Р-Спорт".
"Химки" в минувшем сезоне первенства ФНЛ, который был завершен досрочно, заняли второе место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступят в РПЛ.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. В завершившемся сезоне сине-бело-голубые набрали 72 очка.
Кечинов: "Зенит" не должен оставить никаких шансов "Химкам"
Бывший форвард "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между "Химками" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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