Как сообщил в своем телеграм-канале Нобель Арустамян, после продления контракта с главным тренером "Милана" Стефано Пиоли вероятность перехода Миранчука в итальянский клуб возросла. 24-летний футболист является целью Пиоли.
В ближайшее время "россонери" отправят "Локомотиву" официальное предложение о покупке футболиста. В контракте Миранчука прописаны отступные в размере 8 млн евро.
Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.
"Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук летом может стать игроком "Милана".
Фото: ФК "Локомотив"
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