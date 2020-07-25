"Фенербахче" заинтересован в услугах Смолова

Форвард " Локомотива " Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.

Фото: Getty Images

Как сообщает в твиттере журналист Беркай Тургюз, в услугах 30-летнего форварда заинтересован "Фенербахче". Представители футболиста уже провели встречу с руководством стамбульского клуба.



Смолов во второй половине сезона на правах аренды выступал за "Сельту". В 14 матчах игрок забил два гола. Клуб из Виго сохранил прописку в Ла Лиге на следующий сезон.