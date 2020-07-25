Как сообщает в твиттере журналист Беркай Тургюз, в услугах 30-летнего форварда заинтересован "Фенербахче". Представители футболиста уже провели встречу с руководством стамбульского клуба.
Смолов во второй половине сезона на правах аренды выступал за "Сельту". В 14 матчах игрок забил два гола. Клуб из Виго сохранил прописку в Ла Лиге на следующий сезон.
"Фенербахче" заинтересован в услугах Смолова
Форвард "Локомотива" Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.
Фото: Getty Images
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