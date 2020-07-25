- Давно не виделись с Сергеем Юраном. Перекинулись парой фраз о жизни нашей футбольной. История никого не интересует. Важно то, что происходит здесь и сейчас.
Футбол тем и интересен, что много неожиданных результатов. На вершине всегда сложно оставаться, - сказал Семак в эфире Матч ТВ.
Финальный матч Кубка России начался в 17.00 по мск. Встреча проходит в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена".
На полуфинальной стадии сине-бело-голубым удалось обыграть московский "Спартак" со счетом 2:1. "Химки", в свою очередь, прошли "Урал". Таким образом, екатеринбургская команда потеряла шансы выиграть трофей у себя дома.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом страны. Сегодня у петербуржцев есть возможность оформить золотой дубль.
Семак - перед финалом Кубка: история никого не интересует. На вершине всегда сложно оставаться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с "Химками".
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!