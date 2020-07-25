- Наверняка у него уже есть предложение от "Спартака", возможно, что он окажется в "Спартаке". Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного поля, - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что форвардом предметно интересуется московский "Спартак". Сам игрок заявлял, что он хочет продолжить карьеру в "Зените". Также форвард на прицеле у "Сочи", "Рубина", "Динамо". Более того, ряд иностранных клубов также следил за россиянином.
В завершившемся сезоне Александр Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей в рамках РПЛ и забил семь голов. В стане южан форвард находился в аренде из "Зенита". Его контракт с петербуржцами истекает 1 августа.
Орлов: Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, он не профессионал на все 100%
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Динамо"
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