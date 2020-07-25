Напомним, накануне было объявлено, что 36-летний форвард покинул екатеринбургскую команду по окончании контракта.
- В плане физических кондиций сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть еще остается. Но в то же время я понимаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на моей персоне не прокатят. Вопрос открыт, вопрос в воздухе, я не могу сказать, что я завершил карьеру.
Конечно, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось и так далее. Но сейчас пришел этот момент, и - какая-то апатия, ничего не хочется делать. Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше.
У меня были такие мысли, что или "Урал", или потом нигде. Возможно, что этот футбольный клуб будет последним в моей карьере. Именно в этом году я хотел закончить карьеру с трофеем в руках, но - увы, - сказал Погребняк в интервью пресс-службе РГУФКСМиТ.
Погребняк: возможно, "Урал" будет последним клубом в моей карьере
Нападающий Павел Погребняк поделился эмоциями после ухода из "Урала".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!