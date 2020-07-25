- У "Зенита" лучший менеджмент в России. Приобретение Малкома показало себя во всей красе. Он был травмирован, но, когда восстановился, все поняли, какого уровня футболист приехал к нам.
Даже Сутормин помог "Зениту". Пока приобретения Семака полностью себя показывают. Да, был Маркизио, но больного итальянца ему подсунули, он не виноват. Потом приехали Ракицкий, Азмун, Барриос, - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом страны во второй раз подряд. Сегодня у петербуржцев есть возможность оформить золотой дубль, выиграв Кубок России.
Финальный матч турнира начался в 17.00 по мск. Встреча проходит в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена". После первого тайма счет не открыт - 0:0.
На полуфинальной стадии сине-бело-голубым удалось обыграть московский "Спартак" со счетом 2:1. "Химки", в свою очередь, прошли "Урал". Таким образом, екатеринбургская команда потеряла шансы выиграть трофей у себя дома.
Орлов: у "Зенита" лучший менеджмент в России
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о менеджменте "Зенита".
Фото: ТАСС
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