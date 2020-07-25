Сенсации не случилось. "Зенит" оформил золотой дубль благодаря пенальти и фарту на последних секундах

Дзюба вновь был точен с 11-метровой отметки. Данилкин мог спасти "Химки" на 95-й минуте, но простил "Зенит".
Стартовые составы команд на финальный матч Кубка России не таили в себе сюрпризов. Юран выставил абсолютно тех же футболистов, что уверенно обыграли "Урал". Семак сделал только одну перестановку по сравнению со встречей против "Спартака" - Оздоев заменил Жиркова. Тактика обоих финалистов была настолько привычной, что рассказывать о ней даже как-то неловко.

"Зенит" сходу захватил инициативу, но не смог оперативно вскрыть оборону "Химок". Наглядно о ситуации на поле говорили те секунды трансляции, когда камера выхватывала крупный план Дзюбы, который с помощью различных идиоматических выражений высказывал свое недовольство. Мяч до своего габаритного форварда партнеры действительно доставляли не так часто, как хотелось бы поклонникам "сине-бело-голубых". Тем не менее, именно на счету Артема самый опасный момент первого тайма - после подачи Караваева он в оригинальном стиле попал в штангу.


Другой волнительный эпизод у ворот Лантратова стал следствием активности Малкома. Бразилец совершил проход по центру и ударом с левой ноги отправлял мяч аккурат в нижний угол. Вратарю "Химок" пришлось выполнять эффектный прыжок, чтобы не позволить сопернику открыть счет. Примечательно, что оба момента "Зенита" возникли после того, как он немного отдавал владение команде Юрана и пользовался возникшими свободными зонами.

И это были, конечно, разовые ситуации. "Питерцы" не слишком качественно играли в атаке, да и "химчане" преимущественно здорово оборонялись. Но слишком уж восхищаться "желто-черными" не приходилось. Их контратакующие действия вызывали большие вопросы и сводились к бесполезным забросам на Дядюна и далекими от цели дальними ударами. Самая интересная активность "Химок" у ворот Кержакова случилась, когда вратарь "Зенита" в попытке вынести мяч из своей штрафной попал в пятую точку Дядюну.

Перерыв был очень нужен этому финалу. Только коррективы тренеров могли развеселить игру. В первую очередь, конечно, коррективы Семака. Показательно, что в первые 10 минут второго тайма "Зенит" создал больше моментов, чем за все время до этого. Азмун, Ракицкий и дважды Дзюба изо всех сил старались пробить Лантратова, но вратарь "Химок" словил кураж и мощными спасениями отвел угрозу от своих ворот.


После 60-й минуты, правда, команда Семака создавала моменты уже пореже. Был удар Кузяева с линии штрафной мимо створа, была безуспешная попытка Дзюбы переправить мяч головой в дальний угол, был шанс у Азмуна, который не воплотился в гол благодаря еще одному отличному сейву Лантратова.

Понимая, что время идет, а счет все еще не открыт, Семак идет на двойную замену за 15 минут до конца встречи. Он снимает с игры Сантоса и Оздоева, выпуская вместо них Жиркова и Дриусси. И через 8 минут "Зенит" таки добивается успеха. Правда, решает исход матча игравший с самого начала Малком. При активном участии Гапона, который зачем-то пошел в безрассудный подкат в не самом опасном эпизоде в своей штрафной. Справедливый пенальти, традиционно уверенное его исполнение от Дзюбы, и 1:0.


После пропущенного гола "Химки" впервые в матче подумали о полноценных атаках. И имели невероятный шанс спасти игру и перевести ее в дополнительное время. Но Данилкин с нескольких метров, будучи в абсолютно одиночестве, головой пробил в штангу. Эмоциональная и наполненная драматичности точка в этом не самом ярком финале, исход которого, простите уж за тавтологию, решила "точка".

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"


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Теги: Зенит Химки Дзюба
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