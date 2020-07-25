- Екнуло ли сердце на последних секундах? Екнуло, конечно. Практически у каждой команды может быть один момент за игру. Напряжение держало до финального свистка. Сверх того, чего можно было, судья дал поиграть. Надо было раньше забивать и не была бы такая валидольная концовка. Это кубок. Рад, что на такой прекрасной ноте заканчиваем чемпионат, - сказал Семак в эфире Матч ТВ.
"Зенит" имел массу моментов для взятия ворот соперника, однако вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл надежно. С игры номинальным хозяевам отличиться так и не удалось.
Единственный гол забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте. В штрафной "Химок" одиннадцатиметровый заработал форвард Малком, защитник Евгений Гапон выполнил неаккуратный подкат.
Таким образом, "Зенит" стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.
Семак - о финале КР: напряжение держало до финального свистка. Надо было раньше забивать
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги победного финального матча Кубка России с "Химками".
Фото: Soccernews
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