"Когда подошел к мячу, было не очень приятное состояние. Все знают, кто бьет. Это очень давит. Действительно страшно было на чемпионате мира в матче с Испанией. А здесь? Я просто четко выдерживаю свой план. Немного повезло, так как фол был необязательный. Малком уходил в сторону. Защитник сам расстроился", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
"Зенит" одержал победу над "Химками" со счетом 1:0. На 82-й минуте защитник "Химок" сфолил в своей штрафной площади на Малкоме и арбитр Владимир Маскалев назначил пенальти, который уверенно реализовал Дзюба.
Напомним, "Зенит" в минувшем сезоне одержал победу в Чемпионате России и Кубке страны.
На счету 31-летнего Дзюбы в РПЛ 28 игр, 17 голов и 13 голевых передач.
"Немного повезло, фол был необязательный". Дзюба высказался о моменте с пенальти в матче с "Химками"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о моменте с пенальти в финальном матче Кубка России с "Химками".
Фото: ФК "Зенит"
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