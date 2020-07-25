Напомним, встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте встречи с пенальти забил нападающий Артем Дзюба.
"Выложились на 100 процентов. Молодцы, считаю, в борьбе не уступили. Жаль, мяч не залетел в концовке. Всё бывает. Сейчас посмотрел пенальти. Игроки обращались к судье посмотреть VAR, но почему-то… По тому, что я увидел, сомнения вызывает этот 11-метровый", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
"Химки" в минувшем сезоне первенства ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и вышли в РПЛ.
Новый сезон чемпионата России начнется 8-9 августа.
"Зенит" в прошлом сезоне досрочно стал чемпионом.
Юран: пенальти в матче с "Зенитом" вызывает сомнения
Главный тренер "Химок" Сергей Юран подвел итоги финального матча Кубка России с "Зенитом".
Фото: Sportbox
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