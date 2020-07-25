Как сообщает источник, руководство самарского клуба рассматривает 45-летнего специалиста в качестве замену Талалаеву, который принял решение покинуть "Крылья".
Также самарцы рассматривают кандидатуру главного тренера "Чертаново" Игоря Осинькина.
В минувшем сезоне РПЛ "Крылья" заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.
"Матч ТВ"
Парфенов может возглавить "Крылья Советов"
Новым главным тренером "Крыльев Советов" может стать экс-наставник "Урала" Дмитрий Парфенов.
Матч ТВ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!