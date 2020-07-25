Парфенов может возглавить "Крылья Советов"

Новым главным тренером "Крыльев Советов" может стать экс-наставник "Урала" Дмитрий Парфенов.

Матч ТВ

Как сообщает источник, руководство самарского клуба рассматривает 45-летнего специалиста в качестве замену Талалаеву, который принял решение покинуть "Крылья".Также самарцы рассматривают кандидатуру главного тренера "Чертаново" Игоря Осинькина.В минувшем сезоне РПЛ "Крылья" заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.