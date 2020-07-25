Талалаев может стать главным тренером "Ахмата"

Сегодня стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов".
Фото: Sportbox
Самарский клуб сообщил, что специалист хочет возглавить другую команду.

По данным "Чемпионата", Талалаев может стать главным тренером "Ахмата". Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

"Крылья Советов" при Талалаеве набрали 9 очков в 6 матчах. Клуб финишировал на 15-м месте в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.


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Теги: Талалаев Ахмат
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