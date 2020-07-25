Самарский клуб сообщил, что специалист хочет возглавить другую команду.
По данным "Чемпионата", Талалаев может стать главным тренером "Ахмата". Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
"Крылья Советов" при Талалаеве набрали 9 очков в 6 матчах. Клуб финишировал на 15-м месте в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.
Талалаев может стать главным тренером "Ахмата"
Сегодня стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов".
Фото: Sportbox
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