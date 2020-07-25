- Не сказал бы, что эмоции негативные - играли более чем достойно. Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слёз и истерик. Играли уверенно. Не сказать, чтобы всё время простояли в обороне. Чувство неудовлетворения есть, - цитирует Лантратова ТАСС.
В финальном кубковом матче "Зенит" имел массу моментов для взятия ворот соперника, однако вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл надежно. С игры номинальным хозяевам отличиться так и не удалось.
Единственный гол забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте. В штрафной "Химок" одиннадцатиметровый заработал форвард Малком, защитник Евгений Гапон выполнил неаккуратный подкат.
Таким образом, "Зенит" стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.
Вратарь "Химок" Лантратов - о финале КР: в раздевалке не было никаких слез и истерик
Вратарь "Химок" Илья Лантратов подвел итоги матча финала Кубка России с "Зенитом".
Фото: Getty Images
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