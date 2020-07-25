- Ловрен? У нас в "Спартаке" был там какой-то Квинси Овусу, быстрый нападающий. Из "Арсенала" пришел, а там практически не играл. А этот 20 с небольшим игр сыграл. Да, хороший, но нам нужны не хорошие, а лучшие для того, чтобы Лигу чемпионов выигрывать, - цитирует Ловчева Матч ТВ.
Ранее сообщалось, что Деян Ловрен перейдет в "Зенит" за 12 миллионов евро, контракт с игроком уже согласован.
Соглашение хорвата с "Ливерпулем" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей в АПЛ.
31-летний Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, перейдя из "Саутгемптона".
Ловчев - о Ловрене в "Зените": нужны не хорошие, а лучшие для побед в Лиге чемпионов
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев, ныне работающий экспертом на телевидении, поделился мнением о возможном переходе защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля" в "Зенит".
Фото: Getty Images
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